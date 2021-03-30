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Россия проведет испытания ракет «Буревестник» с ядерной силовой установкой на арктическом острове Новая Земля, пишет китайское издание «Чжунго цзюньван». По мнению журналистов, тестовый запуск этого боеприпаса приблизит тот момент, когда он станет одним из главных козырей России в ядерной игре с Соединенными Штатами.

Этот факт признают даже сами представители США – с момент начала создания «Буревестника» Вашингтон и все члены НАТО пристально отслеживали процесс разработки этой ракеты.

Все дело в том, что данное вооружение превосходит по техническим параметрам все то, что имеется сейчас в ядерных арсеналах крупнейших держав. Помимо этого, «Буревестник» создается на перспективу. Его возможности позволяют в ближайшем будущем перенести пусковые установки в космическое пространство.

Ракета способна развивать скорость до 0,8 числа Маха и подниматься на высоту до 6 километров. При этом она может лететь и всего в 7 метрах от водной или земной поверхности. При необходимости на нее устанавливается ядерная боеголовка, а суммарная бомбовая нагрузка может достигать 250 кг.

Кроме того, китайские эксперты отмечают использование в ракете революционных материалов и самых продвинутых технологий невидимости.

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