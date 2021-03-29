Российская арктическая экспедиция «Умка-2021» — это сигнал России для Запада, уверены авторы китайского издания Sohu. Они поясняют, что Москва таким образом продемонстрировала, что желающие отобрать у нее превосходство в Арктике, столкнуться с невероятной военной мощью.

Китайские эксперты отмечают, что три подводные лодки, которые пробили полутораметровый слой льда в Арктике – это мощное оружие России, которое способно стирать с лица земли целые страны. На борту у них имеется 48 баллистических ракет, преодолевающих огромные расстояния и наносящие разящие удары по противнику.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», пишут, что маневры подводных лодок, а также полеты МиГ-31 над Северным полюсом демонстрируют, что РФ держит Арктику под полным своим контролем и не намерена пускать в регион США и их союзников.