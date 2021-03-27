Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к столичной мэрии с просьбой увеличить разрешённую посещаемость залов.

В Ассоциацию входит более половины всех кинозалов в России. В настоящее время из-за коронавируса существует ограничение, при котором заполняемость кинозалов разрешена лишь на 50%. Ассоциация просит убрать это ограничение, пообещав сохранить социальную дистанцию – зрителей планируется рассаживать через одно кресло, за исключением тех случаев, когда они находятся в тесном контакте.

Указывается, что в будни и в особенности в утреннее время заполняемость залов низкая, и даже не доходит до 50%. Однако во время пиковых сеансов кинотеатры терпят существенные убытки и даже не могут покрыть собственные расходы. Кинотеатрам, как отмечается, нужно платить прежнюю арендную плату, зарплату работникам, а также налоги и прочие отчисления в фонды.