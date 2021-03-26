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Украинская Генпрокуратура предъявила обвинение заместителю командующего ЧФ России, который, согласно ее версии, в 2014 году активно подстрекал военнослужащих переходить на российскую сторону. В настоящий момент известно только звание военного чиновника – контр-адмирал.

Прокуратура заявляет, что он фактически призывал военнослужащих к государственной измене, заманивая их быстрым карьерным ростом и высокими заработными платами. Кроме того, контр-адмирал пытался «переубедить» тех, кто сопротивлялся, с помощью оружия.

Эксперты быстро выяснили, что из трех военных, занимавших в 2014 году должность заместителя командующего, звание контр-адмирала имеет только Игорь Смоляк. В настоящий момент он является начальником штаба Черноморского флота.

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