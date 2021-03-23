Сервис Netflix приобрёл права на комикс BRZRKR, и собирается его экранизировать. Об этом рассказало издание Deadline.

Как отмечается, авторами комикса являются актёр Киану Ривз, художник Рон Гарни и сценарист Мэтт Киндт, работающий в издательстве The New York Times. Главным героем комикса является сын бога войны, работающий на правительство США. Он бессмертен и одним из основных желаний героя является намерение закончить своё земное существование.

Кроме экранизации, планируется также выход спин-оффа в стиле аниме. Киану Ривз, как отмечается, будет являться продюсером экранизации, и сыграет в ней главную роль. Также он озвучит героя в спин-оффе.

Информации о сроках выхода обоих проектов в настоящее время нет.