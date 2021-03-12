Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом и детьми на днях вышла в свет. Это стало её первым выходом после того, как в Великобритании были введены ограничения.

Семья, как отмечается, организовала встречу, темой которой стало психическое здоровье детей. Поклонники обратили внимание на то, что для этой встречи Миддлтон подобрала весьма бюджетный наряд. Так, она выбрала джемпер от Boden за 6 689 рублей, брюки Jigsaw за 13 тысяч рублей и пальто Max and Co за 40 тысяч рублей.

Для королевской семьи такой выбор, как отмечается, является весьма бюджетным вариантом, что оценили поклонники. Они поблагодарили Миддлтон за то, что она поддержала бюджетный бренд, и заявили, что Кейт выглядит в этих вещах превосходно.

Герцогиня уже не в первый раз отдаёт предпочтение вещам бюджетной марки. Так, ранее она несколько раз появлялась в недорогих нарядах во время онлайн-встреч.