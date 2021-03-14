Яков Кедми, военный эксперт и политолог, отметил, что если между Соединенными Штатами и Россией начнется реальный военный конфликт, то он будет происходить в 7 пространствах.

Согласно словам специалиста, сухопутное пространство можно разделить на противостояние танковых, артиллерийских и ракетных войск. Американские и российские вооруженные силы будут также сражаться в воздухе и на море, причем в последнем случае битвы будут происходить, как над водой, так и на глубине.

Еще одним пространством является космос, причем сторона, которая сможет завоевать в нем превосходство, нанесет значительный урон противнику, так как тот не сможет грамотно координировать действия своих подразделений. Последним «полем боя» Кедми назвал киберпространство – это единственное место, где война не завершится термоядерным апокалипсисом.