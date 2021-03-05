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Борис Усвяцов, капитан 1-го ранга в запасе, считает, что РФ только выиграла от срыва сделки по закупке французских вертолетоносцев «Мистрали».

Десантные корабли, строившиеся для России, могли вместить в себя до шестнадцати вертолетов и четырех беспилотников, причем указывалось, что они предназначены только для винтокрылых машин Ка-27 и Ка-52К. Новые «десантники», создаваемые российскими предприятиями, окажутся более универсальными.

Согласно словам военного эксперта, применять «Мистрали» в виде штабных кораблей бессмысленно, так как они не способны самостоятельно защищать себя. По этой причине отказ Франции от продажи вертолетоносцев не повлиял на развитие вооружения в России, а в некотором плане даже поспособствовал ему.

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