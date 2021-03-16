В новом материале издания Hot Cars, переведенном «ПолитРоссией», вспомнили о советских ракетных крейсерах проекта 1144 «Орлан», напугавших Соединенные Штаты.

Автор статьи Кенни Норманн рассказал о новейших боевых кораблях СССР, предназначенных специально для уничтожения американских авианосцев. Они были оснащены атомными двигателями и передовым вооружением, включая 20 противокорабельных ракет «Гранит». У них также имелась мощная система ПВО, состоящая из установок С-300Ф.

Эти ракетные крейсеры могли уничтожать морские цели в ближнем бою, используя несколько 6-ствольных автоматических орудий АК-630. Их броня выдерживала попадания снарядов калибром 406 миллиметров. На данный момент времени российские ВМС имеют на вооружении только одно судно данного проекта – «Петр Великий».