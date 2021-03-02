Калининградстат после очередного исследования рынка рассказал об услугах и товарах, которые в регионе подорожали больше всего. Явным лидером по этому критерию названа первичная консультация с осмотром у стоматолога, стоимость которой поднялась на 33,19%.

На втором месте оказались дополнительные школьные занятия, которые стали дороже сразу на 31 процент. Третья позиция у парикмахерских услуг. Так, за мужскую стрижку придется отдать на 18,93, а за женскую – на 17,63 процента больше, чем в прошлом году. Подрос в цене на 16,67% и проезд в общественном транспорте, который статистики поставили на пятое место.

Лидером по снижению цен в сравнении с 2020 годом оказались авиаперелеты в эконом-классе. Сейчас они обойдутся на 15,26% дешевле. Второе место заняла аренда 2-комнатной квартиры, подешевевшая на 13,7 процента, а третье – услуга ксерокопирования (-9,61%).

В пятерку по этому критерию вошли также путешествие в соседнюю Германию, которое теперь обойдется на 8,02% дешевле, чем год назад, и проценты по кредиту, уменьшившиеся до 4,9%