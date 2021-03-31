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Концерн «Калашников», как стало известно, собирается продать НПО «Молния».

Как сообщается, эта организация принимала участие в создании космического корабля «Буран». Предполагаемым покупателем является корпорация «Тактическое ракетное вооружение». В настоящее время, согласно имеющейся информации, ведутся переговоры о продаже, но они ещё не завершены.

О сделке рассказало издание РБК со слов двух источников из оборонно-промышленного комплекса. Отмечается, что осуществлению сделки мешает несколько факторов. Так, как сообщается, «Молния» имеет достаточно большой долг.

Представители «Калашникова» сделку не прокомментировали. Также они отметили, что «Молния» находится в составе концерта с начала осени 2018 года, и одной из главных задач являлось недопущение банкротства, а также приведение в норму финансового состояния.

НПО «Молния» входит в перечень стратегических организаций России. Оно участвовало в создании орбитального космического корабля многоразового использования «Буран», полет которого впервые в мире завершился автоматической посадкой на аэродром 15 ноября 1988 года.

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