Смас-лифтинг уже достиг того уровня, что его начали считать заменителем процедуры по подтяжке кожи. Раньше едва услышав слово “лифтинг” у всех сразу были ассоциации со сложными дорогостоящими и болезненными процедурами, и многие этого побаивались. Прошло немного времени и большинство относится к этому совершенно спокойно, однако косметология не стоит на месте и появляются все новые и новые методы омоложения уже без оперативных вмешательств.

Что представляет собой СМАС-лифтинг?

Современное понятие лифтинга включает в себя возможность омолодить веки, зону подбородка, шею и лицо. Для зоны вокруг глаз существует отдельная область – блефаропластика.

Вообще, Smas – это аббревиатура, которая состоит из первых букв названия слоев кожи. Ученые в конце прошлого века предположили, что именно этот слой может играть важную роль при передавании двигательных функций от мышц лица к тканям, которые его окружают. Такое предположение оказалось не просто верным, а и помогло понять, что надо подтягивать не просто кожу, а именно слой Смас и что он помогает достичь намного лучших результатов.

Дальше последовал период, когда с этим слоем работали только хирурги-пластики, резали его и подтягивали нитями. Но сейчас уже появились новейшие аппаратные технологии, позволяющие производить лифтинг-эффект без операций. Сейчас смас лифтинг в Киеве одна из самых популярных процедур по омоложению кожи “без ножа”.

Кто может воспользоваться процедурой?

Эта процедура имеет ограничение по возрасту, ее рекомендуют проводить после 35 лет. Клиентами могут стать как мужчины, так и женщины.

Наиболее хороший эффект будет у людей, у которых плотная кожа и достаточно выражен аппарат связок, а вот тем, у кого морщинки мелкие и кожа тонкая эта процедура не сильно будет подходить. Если ваша кожа обладает склонностью к дряблости и переизбытку кожных лоскутов, то лучше выбрать метод омоложения путем операции.

Какие результаты надо ждать от процедуры?

Данная процедура имеет эффект накопления, то есть со временем результат будет все заметнее, но первые итоги вы увидите уже на второй день. Эластичность кожи станет намного выше, тонус мышц станет намного лучше и морщины разгладятся.

Период реабилитации здесь не больше, чем 2 дня, а цена зависит от индивидуальных особенностей.

Если сравнить, что, например, на аппаратный медицинский педикюр цена стартует от 1000 грн, и делать его лучше всего курсом, а то и постоянно, то лифтинг получится намного дешевле, ведь одной процедуры хватает на 1,5 или 2 года.

Неблагоприятные последствия от этой процедуры могут проявиться лишь при использовании для нее некачественного аппарата, который не имеет сертификатов. Чтобы избежать ожогов и других повреждений кожи, всегда выбирайте проверенные клиники, врачей и интересуйтесь сертификатами качества продукции, с помощью которой будут проводится воздействия на вашу кожу.