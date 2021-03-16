Ковролин относится к популярным ковровым напольным покрытиям, представлен в широком ассортименте и изготавливается по разным технологиям. Интернет-магазин «Контракт Пол» предлагает ковролин купить Харьков по доступной цене и с официальной гарантией качества от ведущих производителей. Как рассказывает директор компании Буряк Роман Станиславович, такое покрытие сочетает преимущества линолеума и ковра, имеет прочную основу и мягкую ворсистую поверхность.

На что обратить внимание при покупке ковролина?

При выборе коврового покрытия рекомендуется детально изучить его разновидности и эксплуатационные характеристики. К главным характеристикам относится следующее:

целевое назначение;

толщина;

класс износоустойчивости;

тип, состав, длина ворса;

основа (резиновая, джутовая, войлочная, вспененная, без основы);

способ производства (тканый, иглопробивной, тафтинговый, флокированный);

цвет.

Ворс может быть разной длины (низким, средним, длинным), по составу он бывает из 100%-го полиамида или полипропилена. В зависимости от целевого назначения различают бытовой, коммерческий и выставочный ковролин.

Особенности и применение ковролина

Перед тем, как купить ковролин в Днепре, следует ознакомиться с его преимуществами. К ним относится доступная стоимость, широкий ассортимент, прочность, долговечность, практичность, отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, нетребовательный уход и простая укладка.

От качественных характеристик и толщина коврового покрытия напрямую зависит степень поглощения звуков и сохранение тепла. Поэтому лучше покупать сертифицированный ковролин в надежной компании, которая сотрудничает с известными мировыми производителями.

Ковровое покрытие широко применяется не только в жилых помещениях, но и общественных местах, офисах, коммерческих и государственных организациях. Например, тканый является самым дорогим, так как изготавливается из натурального сырья.

Это может быть шерсть, лен, сизаль, джут, поэтому укладывается такое ковровое покрытие в спальне и детской комнате. Для иглопробивного характерно наличие резиновой основы, прочной и износостойкой поверхности, которая практически без ворса.

Он предназначен для общественных мест с высокой проходимостью людей и способен выдерживать значительные нагрузки, при этом сохраняя первоначальный внешний вид долгое время.

Для тафтингового ковролина характерно наличие объемного рисунка, увеличенной толщины и латексной основы. Для производства флокированного покрытия используют синтетические волокна, которые крепят к подложке при помощи электротока.

Ковровое рулонное напольное покрытие можно укладывать практически на любые поверхности, в том числе и на бетонную стяжку, паркет, ламинат, линолеум и др. Уход за ним простой, достаточно пропылесосить, как обычный ковер, а при сильных загрязнениях потребуется проведение влажной уборки.