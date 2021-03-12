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Пассажирские поезда «Таврия», которые ходят между Москвой и Симферополем, собираются дополнить вагонами для перевозки автомобилей.

Об этом рассказала пресс-служба компании-перевозчика. Как сообщается, возможность транспортировки автомобилей и мототранспорта будет доступна уже в ближайшие дни – с 16 марта. Воспользовавшись этой возможностью, как отмечается, можно будет сэкономить на бензине и отелях для отдыха во время путешествия, а также не нужно будет тратить свои силы на дорогу.

Расстояние между Москвой и Симферополем составляет около двух тысяч километров. Движение по Крымскому мосту было открыто в декабре 2019 года. Всего действует несколько маршрутов, по которым можно добраться в Крым, наиболее длинный из них составляет 4 236 километров. Это маршрут из Омска.

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  • Анна
  • 11.03.2021
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