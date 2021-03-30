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Украинские ВС активно перебрасывают технику к российским рубежам. В социальных сетях и многочисленных СМИ уже появились фотографии, на которых можно увидеть целые железнодорожные составы с артиллерийским вооружением, боевой техникой, грузовиками.

Кроме того, на границу с Крымом в скором времени будут перебрасывать и личный состав ВСУ. Согласно заявлению Главкома Руслана Хомчака, Украина намерена существенно усилить свои военные группировки на этом направлении.

Военные эксперты все же считают, что Киев не рискнет нападать на Крым. На полуострове, который защищен так же надежно, как два лучших авианосца, есть чем ответить на вторжение со стороны Украины.

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