В издании Avia.pro, сославшись на Telegram-канал «Военный обозреватель», сообщили, что израильские ВВС напали на воздушные транспортники Ил-76, которые летели с базы «Хмеймим».

Отмечается, что Израиль нанес удар по аэропорту Дамаска, а также по трем грузовым самолетам, которые вылетели из Тегерана (Иран), приземлились на российской авиабазе, а затем снова поднялись в воздух и направились в сирийскую столицу. При этом неизвестно, какой именно груз они перевозили.

Источники отмечают, что ни одной израильской ракете не удалось попасть в самолеты и объекты, находящиеся в воздушной гавани Дамаска. Указывается, что удары были нанесены из воздушного пространства Израиля. Видимо, это связано с тем, что недавно РФ подняла в воздух свои боевые самолеты для защиты неба над Сирией.