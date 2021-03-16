Вооружённые силы Израиля провели испытания системы ПВО-ПРО «Железный купол». Об этом заявила пресс-служба Минобороны Израиля.

Как сообщается, в испытаниях были задействованы рой дронов, залп ракет и минометных боеприпасов. Согласно сообщению Минобороны Израиля, «Железный купол» успешно перехватил и уничтожил все цели. Также были задействованы истребители ВВС США.

«Железный купол» разрабатывали для осуществления перехвата летательных аппаратов и артиллерийских снарядов и мин. Система имеет радиус действия 70 километров, и, как утверждается, её эффективность составляет более 90%. В будущем комплекс будет задействован на вооружении ВВС и ВМС ЦАХАЛ.

Также, по словам разработчиков, данный комплекс задействован ещё с 2011 года. С тех пор он совершил более двух тысяч перехватов.