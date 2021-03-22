Соединенные Штаты вряд ли смогут одновременно конфликтовать и с Россией, и с КНР, считает представитель Китайской академии общественных наук Ян Цзинь. По его словам, для новой президентской администрации во главе с Джо Байденом это станет «стратегическим перебором».

В издании Global Times Ян Цзинь поясняет, что Россия постоянно наращивает свою мощь и удерживает влияние на многие страны мира. Одновременно с этим усиливается и Китай, развивая и оборонную сферу, и экономику. Поэтому тягаться с такими двумя соперниками Байден не сможет ни при каких раскладах.

Еще один китайский эксперт Ли Хайдун согласился с коллегой и отметил, что Вашингтон рано или поздно поймет, что нынешняя его стратегия – это серьезная ошибка. Вполне вероятно, что тогда он будет стремительно исправлять ее, но вот каким образом, пока предсказать сложно.