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Соединенные Штаты вряд ли смогут одновременно конфликтовать и с Россией, и с КНР, считает представитель Китайской академии общественных наук Ян Цзинь. По его словам, для новой президентской администрации во главе с Джо Байденом это станет «стратегическим перебором».

В издании Global Times Ян Цзинь поясняет, что Россия постоянно наращивает свою мощь и удерживает влияние на многие страны мира. Одновременно с этим усиливается и Китай, развивая и оборонную сферу, и экономику. Поэтому тягаться с такими двумя соперниками Байден не сможет ни при каких раскладах.

Еще один китайский эксперт Ли Хайдун согласился с коллегой и отметил, что Вашингтон рано или поздно поймет, что нынешняя его стратегия – это серьезная ошибка. Вполне вероятно, что тогда он будет стремительно исправлять ее, но вот каким образом, пока предсказать сложно.

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