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На ТНТ заявили о закрытии шоу «Бородина против Бузовой». Как сообщается, завершающий выпуск этой передачи выйдет уже 12 марта.

Ранее планировалось, что шоу будет транслироваться ещё до лета, однако из-за низких рейтингов передачу закрывают уже в начале весны. Впрочем, ни Бородина, ни Бузова пока что не лишаются мест телеведущих на ТНТ – их уже задействовали в новом проекте.

Как сообщается, продюсеры захотели полностью сменить формат и отойти от скандальных передач. Теперь Бородина и Бузова будут являться ведущими проекта «ББ шоу», которое, как было заявлено, будет освещать полезные и актуальные темы вместе с экспертами. Название было решено не переделывать полностью, чтобы сохранить узнаваемость.

Представители телеканала также отметили, что не хотят расставаться с Бородиной и Бузовой. Их назвали профессиональными ведущими, которые являются специалистами по «житейским проблемам».

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