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Истребители-бомбардировщики ВКС РФ Су-34 нанесли очередные удары по террористам в сирийской провинции Идлиб. Эксперты портала Avia. Pro уверены, что эта атака стала ответом Анкаре за срыв операции по выводу из региона мирных жителей.

Российские самолеты установили местоположение штаба протурецких джихадистов и сравняли его с землей. Кроме того, сообщается о большом количестве уничтоженной боевой техники, которую Турция отправляет поддерживающим ее боевикам.

Некоторые источники сообщают, что во время наносимых российскими истребителями ударов по джихадистам в зоне операции кружил иранский БПЛА «Ababil». Не исключено, что он передавал информацию о местоположении укрытий боевиков.

Напомним, что ранее Анкара заявила, что для вывода мирного населения из Идлиба требуется разрешение так называемой гражданской администрации. Однако этот непонятный орган состоит из боевиков, которых поддерживает как раз Турция. Налицо явная попытка противодействовать России, за которую и поплатились джихадисты.

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