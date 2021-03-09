На всех последующих учениях пилоты истребителей МиГ-31 станут отрабатывать перехват боеголовок баллистических ракет, сообщают представители российского военного ведомства. Они поясняют, что благодаря таким тренировкам боевые самолеты превратятся в «охотников за МБР».

Сперва был проведен эксперимент, в рамках которого в программу учений включили упражнения по перехвату МБР. Точнее, имитирующих их мишеней. Результаты выполнения этих заданий превзошли все ожидания, поэтому они были включены в программу всех учений с участием МиГ-31.

Генерал-лейтенант Валерий Горбенко, который ранее командовал 4-армией ПВО и ВВС России, заявил, что МиГ-31 отлично подходят для перехвата баллистических ракет. По его словам, они эффективно действуют на больших высотах, поэтому могут с легкостью уничтожать МБР, пущенные потенциальным противником.

Первые учения, в рамках которых пилоты истребителей отрабатывали уничтожение сверхзвуковых целей, прошли в Астраханской области.