Олег Неменский, эксперт в области политики и истории, отметил, что Соединенные Штаты могут решить пересмотреть итоги Второй мировой войны для Японии.

При комментировании возможности размещения американских крылатых ракет со средним и малым радиусом поражения в Японии политолог напомнил, что около двух лет назад Вашингтон решил разорвать ДРСМД, поэтому сейчас ничего не мешает ему развернуть ракетное вооружение в азиатском регионе.

Историк также указал на то, что среди японцев увеличивается популярность идеи о необходимости создания собственных ядерных ракет. В настоящее время сделать это невозможно из-за итогов войны. Однако США могут взяться за их пересмотр, желая превратить Японию в новый фактор «сдерживания Китая и России».