Испанский журналист Хавьер Колас, работающий в издании El Mundo, дал комментарий скандалу, который разгорелся из-за российской участницы Евровидения Манижи.

Как сообщается, певица планирует выступить на конкурсе с песней Russian Woman. На эту композицию была подана жалоба в Следственный комитет России. По мнению журналиста, композиция подверглась критике из-за того, что Манижа представила личный взгляд на русскую женщину.

В жалобе заявлялось, что песня оскорбляет достоинство русских женщин, а также нарушает национальное согласие в стране. Журналист заявил, что факт такой жалобы говорит о «пещерной дикости». Также он считает, что Манижа обратила на себя внимание сексистов и не угодила консерваторам, так как поставила женщин выше мужчин.