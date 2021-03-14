Испанская любовница футболиста Павла Мамаева Ирен Гарсия сделала публичное заявление о своём романе.

Так, на своей странице в Instagram девушка заявила о том, что чувствует отвращение к тому, что она видит своё имя, стоящее рядом с этим скандалом. Ирен также рассказала, что её сильно разочаровала публичная реакция россиян на её роман. Она отметила, что занимается только своей жизнью и просит относиться к ней с уважением.

Кроме того, девушка отметила, что не подозревала о том, что Павел женат, так как он не рассказывал о своей семье. Она попросила оставить её в покое и подчеркнула, что не будет выставлять на всеобщее обозрение подробности личной жизни, или вступать в публичные споры.

О любовнице Мамаева стало известно на днях, когда его супруга Алана опубликовала в Instagram личные данные девушки и ей фотографию. К слову, адвокат Ирен работает над тем, чтобы Алана не смогла избежать суда, если вдруг поедет в Испанию.