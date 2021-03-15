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Несколько террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в России) совершили побег из тюрьмы в провинции Хасака.

Исправительное учреждение контролируется курдами, однако в последнее время ситуация внутри тюрьмы нестабильна. Заключенные регулярно устраивают беспорядки, а руководство не принимает необходимых мер для обеспечения безопасности. Боевики воспользовались ситуацией и покинули тюрьму, пишет информационное агентство SANA.

Курдские формирования заняли восток Сирии, где вместе с американскими союзниками взяли под контроль нефтяные месторождения. Вашингтон целенаправленно дестабилизирует ситуацию в арабской стране ради соблюдения своих энергетических интересов.

Дамаск неоднократно требовал вывода из Сирии американского континента, но эти запросы были проигнорированы якобы ради борьбы с ИГ. Боевики этой группировки были разгромлены четыре года назад при российской поддержке, в том числе, «ЧВК Вагнера».  Тем не менее, это не мешает американцам оставаться в Заевфратье ради контрабанды сирийской нефти.

Источник фото: riafan.ru

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