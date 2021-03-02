Модель Ирину Шейк заметили прогуливающейся по Милану в заношенных до дыр брюках.

На прогулку по городу модель вышла в ярком образе. Так, она облачилась в кашемировый кардиган от Versace, стоимость которого составляет 95 800 рублей. В качестве обуви Шейк предпочла кожаные сапоги Meander, которые стоят 116 тысяч рублей. Образ был дополнен бейсболкой и лазерной сумочкой. И если бейсболка оценивается «всего лишь» в 25 800 рублей, то сумочка La Medusa является самым дорогим элементом образа – она стоит 172 тысячи рублей.

Однако больше всего внимание папарацци привлекли брюки Ирины. В то время, когда модель садилась в машину, папарацци удалось запечатлеть её ягодицы, на которых можно было увидеть потёртости на брюках, и даже несколько дыр. Также стало понятно, что нижнее бельё Ирина решила подобрать в тон кардигану.