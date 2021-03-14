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Тегеран и Москва работают над совместным проектом, целью которого является защита территорий Сирии и Ирана от американских самолетов-невидимок F-35. Скорее всего он представляет собой создание новейшей системы ПВО, способной заранее обнаруживать истребители и не давать им возможности наносить авиаудары.

Американские стелс-истребители пятого поколения использует Израиль, который с завидной регулярностью атакует территорию Ирана, а также проиранские вооруженные формирования в Сирии. Именно поэтому Иран принял решение разработать систему ПВО нового поколения, которая будет обнаруживать F-35 задолго до атаки. К нему присоединилась Россия, для которой сотрудничество с Тегераном и разработка новейшего вида вооружения – это возможность усилить свое влияние на Ближнем Востоке.

Истребители американских ВВС F-35, которые давно называются «летающими компьютерами», имеют несколько серьезных недостатков. В них часто отказывает сенсорный дисплей, отвечающий за управление целым рядом важных функций. Кроме того, даже представители Пентагона неоднократно указывали на то, что час полета этого самолета обходится баснословно дорого.

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