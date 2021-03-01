Изучая российский рынок смартфонов, эксперты Hi-Tech Mail.ru обнаружили резкое снижение цен на девайс iPhone XR. Они отмечают, что с момента своего появления в продаже аппарат подешевел на целых 40 процентов.

Купить базовую модель iPhone XR, объем встроенной памяти которой составляет 64 гигабайта, сегодня можно всего за 38 990 рублей. Отмечается, что это рекордная цена на устройство с тех самых пор, как он вышел на российский рынок.

При этом официальные магазины производителя – американской компании Apple, по-прежнему продают iPhone XR за первоначальную цену – 47 990 рублей.

Данная модель смартфона, по заявлению экспертов, в 2019 году стала самой продаваемой на территории России. По уровню продаж ей удалось обойти даже недорогие аппараты под управлением операционной системы Android, которые традиционно занимают лидирующие позиции на рынке.