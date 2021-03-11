Натовские инструкторы, которые с 2015 года работают на Украине, успели подготовить к ведению боевых действий в условиях города около 16 тысяч бойцов ВСУ, рассказал журналистам командующий украинских Сухопутных войск Александр Сирский.

Он отметил, что военные центры, которые возникли на бывших советских полигонах, переоборудованных именно для подобных целей, будут развиваться и дальше. Участие в учениях инструкторов Североатлантического альянса дает возможность существенно повысить уровень боевой подготовки украинских солдат.

О тренировочных сборах, на которых бойцы ВСУ учатся вести боевые действия в городской среде, ранее упоминал и Главнокомандующий украинской армией Руслан Хомчак. Он сообщал, что на полигонах созданы условия, имитирующие плотную городскую застройку. Однако в каких именно городах военнослужащие намерены применять полученные знания на практике, он так и не сказал.