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На Телеграм-канале «Джокер» появилась точная дата начала наступательной операции ВСУ на Донбассе. Авторы заявляют, что удар будет нанесен 15 марта и ссылаются на верные источники в Офисе президента Украины.

Сообщается, что офис украинского лидера Владимира Зеленского получил указание из Белого дома готовиться к наступательным действиям на Донбассе. При этом в администрации Джо Байдена якобы заявили, что ВСУ должны дождаться отмашки от Соединенных Штатов прежде, чем предпринимать какие-либо меры.

По сообщениям того же канала, ранее в Вооруженных силах Украины проводился опрос о готовности бойцов напасть на ДНР и ЛНР. Отмечается, что только 27 процентов военных заявили, что не имеют ничего против наступления и буквально «бьют копытом». Остальные либо ответили, что не готовы к войне, либо выразили сомнения в ее целесообразности.

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