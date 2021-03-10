Соединенные Штаты активно создают плацдармы для нападения на Россию в разных точках планеты. К Прибалтике, которой давно доверена эта «почетная» роль, а также к Норвегии теперь присоединилась и Румыния.

Греческий политический обозреватель Пол Антонопулос пишет в издании InfoBrics, что Румыния – мирная и спокойная страна. Бухарест ни разу не высказывал намерения нападать на кого-либо из своих соседей, а также практически не имеет врагов. Однако США размещает на ее территории свои самолеты и личный состав. Кроме того, на днях здесь появились и системы залпового огня HIMARS.

США объясняют такое усиление военного присутствия необходимостью защиты Румынии от «российской агрессии», однако на самом деле они готовят плацдармы для себя. Установки залпового огня должны быть установлены неподалеку от границы с Молдавией, а значит, Вашингтон попытается оказывать давление на Приднестровье, где располагаются российские миротворческие силы.

Автор публикации пишет, что главная цель США – это захват господства в Черном море, в котором сейчас безраздельно властвует Россия.