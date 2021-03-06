В Сети снова распространяется информация о возможном «взломе» российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Если раньше подобные вбросы с завидной регулярностью делала Турция, то сейчас очередной фейк поступил о Индии. Которая уже заключила контракт с РФ на поставку ЗРК, однако еще не получила «Триумфы».

Представленная в интернете информация базируется на сведениях неизвестных экспертов, которые якобы слышали от других экспертов, что Китай разрабатывает «противоядие» от российских комплексов С-400. Поднебесная действительно имеет в своем распоряжении эти ЗРК, однако от них никаких данных о взломе пока не поступало.

Индия же опасается, что после того, как Китай все же подберет ключик к российским комплексам, они не смогут ее защитить от китайских истребителей и бомбардировщиков.

Предполагается, что сведения о возможном «взломе» — это чья-то грамотная попытка скомпрометировать С-400 «Триумф» и заставить Индию отказаться от их приобретения. При этом отмечается, что создатели фейка умело используют конфликт между Нью-Дели и Пекином, пытаясь сыграть на нем.

Российская сторона в очередной раз сообщила, что ряд блоков комплекса вскрыть не представляется возможным. Помимо этого, в С-400 задействованы уникальные технологические решения, надежно защищенные от взлома.