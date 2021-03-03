Иллюзионист и экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов принял участие в передаче «Секрет на миллион».

В рамках программы Сафронов сообщил, что весьма тяжело болен. Как он рассказал ведущей шоу Лере Кудрявцевой, он испытывает одышку и потливость, ощущает ком в горле. Кроме того, он указал, что чувствует в горле что-то непонятное, и сравнил эти ощущения с героем фильмом «Чужой».

Также иллюзионист отметил, что медики брали из его горла «фрагменты», от чего у него остался шрам. После проведённого лечения он часто испытывал тошноту и головокружение, которое порой приводило к потере равновесия. Впрочем, какое именно у него заболевание, в рамках программы раскрыто не было.

Сафронов также заметил, что ни один из экстрасенсов, которые брали его за руку и «смотрели» его будущее, не увидели самого главного – его болезни.