Моддер GTA Online сумел найти способ сократить время загрузки игры практически на 70%.

Как сообщается, моддер, известный под ником T0ST, опубликовал статью, посвящённую времени загрузки в GTA Online. Он провёл исследование на эту тему, и нашёл способ, как можно сократить время загрузки. Для реализации этого способа моддер написал небольшую программу, которая взаимодействует с файлами игры.

Так, выяснилось, что процессор тратит много своих ресурсов на то, чтобы обработать текстовый файл, где содержится список примерно из 63 тысяч позиций внутриигровых предметов. Этот файл анализируется игрой при каждом запуске, что является довольно бесполезной операцией.

В итоге на компьютерах процесс загрузки мультиплеера занимает до 6-10 минут, хотя одиночный режим грузится всего лишь за пару минут. На игровых консолях такой проблемы нет. Благодаря программе T0ST время загрузки игры значительно сократилось – на 69,4%. Моддер обратился к разработчикам игры с призывом решить проблему самостоятельно – для программиста это займёт около дня.