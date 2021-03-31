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Если РФ вмешается в конфликт на Донбассе, Соединенные Штаты и Европа вполне могут ввести жесткие санкции против нее, включая полную блокировку строительства «Северного потока-2», перекрытие доступа России к международной системе SWIFT и прочие. Эксперт Игорь Коротченко рассказал, как Москва может ответить на такие действия.

В качестве одного из вариантов он предполагает создание единой зоны безопасности, в которую войдут Россия и самопровозглашенные республики Донбасса. Ее появление будет означать, что Киеву просто не дадут возможности атаковать ДНР и ЛНР. В случае открытия с его стороны артиллерийского огня, РФ будет отвечать ударами высокоточного оружия непосредственно по позициям, ведущим обстрелы.

Также в воздушном пространстве над этой общей зоной безопасности будут уничтожаться любые беспилотные аппараты, самолеты и вертолеты как украинских ВС, так и Североатлантического альянса.

Подобный шаг позволит России защитить Донбасс, не вводя свои войска на его территорию, так как ответные удары и пресечение полетов над ЛНР и ДНР будут осуществляться из РФ.

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