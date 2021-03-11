Ищете возможность купить хостинг и домен для сайта по адекватной цене? Компания HostiMan готова предоставить ее прямо сейчас! Всего от 99 рублей в месяц вы получаете все необходимые инструменты для создания собственного интернет-ресурса, который будет функционировать без сбоев и отказов на протяжении многих лет.

Соответствие современным требованиям

В процессе выбора хостинга необходимо обращать внимание на 4 ключевых критерия, каждый из которых заслуживает отдельного рассмотрения.

Объем дискового пространства

Именно от него зависит, сумеете ли вы разместить на создаваемом сайте весь необходимый контент. Компания HostiMan предоставляет выбор тарифных планов с объемом от 15 до 50 гигабайт, чего вполне достаточно даже для создания крупного портала с любым мультимедийным содержимым.

Но и это еще не все. Выбирая любой тарифный план вы получаете пространство на SSD-дисках – твердотельных накопителях, которые обеспечивают высокую обмена данными и, соответственно, моментальную загрузку сайта и перемещение по его страницам. Это один из главных факторов, влияющих на привлечение новых посетителей.

Функциональность хостинга

HostiMan предоставляет своим клиентам все необходимые инструменты для создания как простых сайтов-визиток и одностраничных лендингов до информационных порталов, блогов и интернет-магазинов. Заказывая хостинг, вы получаете:

возможность создать сайт на любой популярной системе управления контентом – WordPress, Drupal, PrestaShop и прочих. Установка CMS выполняется в пару кликов, что избавляет от необходимости самостоятельно разбираться с их настройками;

простую установку дополнительных модулей для SEO-оптимизации, интеграции с социальными сетями, загрузки фото и видеоконтента;

более 180 готовых шаблонов для создания сайта с современным практичным, удобным для пользователя и эффектным дизайном;

поддержка всех современных языков программирования и баз данных.

Помимо этого, хостинг предоставляет возможность создавать собственные почтовые аккаунты, получать доступ по FTP для загрузки на сайт файлов и страниц, множество других функций.

Техническая поддержка

Специалисты техподдержки HostiMan работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, что позволяет в любое время дня и ночи получить квалифицированную помощь или полезный совет. Возникли проблемы с установкой CMS или скриптов? Появились какие-либо сложности в управлении сайтом? Обращение в поддержку поможет решить их за несколько минут восстановить доступ к интернет-ресурсу, полностью исключив длительный простой в работе.

Соотношение качества и цены

HostiMan в очередной раз подтверждает, что низкая цена на хостинг – это не показатель плохого качества. Компания предлагает пространство на быстрых SSD-дисках, использует оперативную память DDR 4, улучшающую быстродействие и повышающую производительность, гарантирует бесперебойную работу сайта.

Помимо этого, при оплате тарифа вы получаете возможность совершенно бесплатно зарегистрировать домен ru, рус или рф, легко перенести уже готовый сайт с другого хостинг, получить квалифицированную помощь опытных консультантов.

Хотите убедиться в том, что по низкой цене вполне можно получить качественные услуги хостинга? Такая возможность тоже есть! Компания HostiMan предоставляет всем клиентам бесплатный тестовый период, благодаря которому вы в течение 30 дней сможете использовать все функции хостинга абсолютно бесплатно!