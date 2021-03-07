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Твердотельный аккумулятор от японского бренда Hitachi Zosen подойдет для использования как на Земле, так и в космосе, сообщает издание Nikkei Asia. Отмечается, что этот источник питания имеет емкость в 1000 mAh, что в настоящий момент является рекордным показателем.

Еще одно достоинство данного аккумулятора – безупречная работа при температуре окружающего воздуха от – 40 до +100 градусов. Именно благодаря этому он может применяться в космическом пространстве, а также практически в любых климатических зонах нашей планеты.

Твердотельные аккумуляторы – это сравнительно новое направление в электронике. Они отличаются от привычных литий-ионных АКБ энергоэффективностью и безопасностью в эксплуатации. Однако жидкостные источники питания все же пока выигрывают по емкости, что делает их гораздо более востребованными.

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