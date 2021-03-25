Командование тыла израильской армии выпустило карту с помеченными на ней пунктами для тестирования на коронавирус. Одновременно с этим на нее случайно нанесли места расположения важных военных объектов страны, сообщает информагентство Haaretz.

Так, на карту непонятным образом попали объекты, принадлежащие разведывательным службам и ВВС Израиля. Кроме того, на ней пометили местоположение всех армейских подразделений.

Карту со столь важной информацией разместили на государственном израильском портале. Она находилась на сайте несколько дней, пока журналисты издания «Haaretz» не отправили запрос в Минобороны. После этого графический файл был удален.

Подобная ситуация произошла в минувшую среду и в Румынии. Там глава военного ведомства разместил в социальной сети фотографию из академии Сухопутных войск страны. Однако на снимок попали также пароли для получения доступа к колл-центру учебного заведения. В настоящий момент все «засвеченные» материалы удалены и изменены.