Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Совсем скоро Россия поднимет в небо воздушный командный пункт, с которого будет управлять ополченцами самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщают украинские пропагандисты. Это – лишь один из многочисленных фейков, которые используются, чтобы запугать «среднестатистического» украинца либо даже сподвигнуть его на борьбу с «агрессором».

Как водится, фейк подтверждается и несколькими «достоверными» фактами. К которым относится карта, показывающая, как именно воздушный командный пункт будет осуществлять управление 1 и 2 АК. Также журналисты поясняют, что в качестве этого самого пункта используют самолет Ил-22 специального назначения.

По словам пропагандистов, он ежедневно с 9 до 16 часов кружит в районе Шахт-Матвеева Кургана, что в Ростовской области, и проводит учения для узлов связи ополченцев. Также ежедневно разворачиваются радиостанции Р-187П1 и Р-392АЦМ, которые являются элементами мощных радиосетей, необходимых для управления войсками с воздуха.

Вам может понравиться

Захарова рассказала о “наказании” за извинения Путина перед президентом Сербии

Официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова вспомнила прошлогодний скандал с президентом Сербии Александром Вучичем и рассказала, за что извинялся российский лидер Владимир Путин. Напомним, что в сентябре 2020-го на

Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ

Народная милиция ДНР была вынуждена открыть ответный огонь после минометных ударов ВСУ по окраинам Донецка, сообщают источники в самопровозглашенной республике. Официально данная информация не раскрывалась, однако узнать подробности можно в

США готовят к испытаниям лазерные пушки для истребителей ВВС

Летом 2021 года в США начнутся полномасштабные испытания лазерного оружия, предназначенного для установки на истребители. Оно разработано в рамках программы SHIELD специально для защиты боевых самолетов от атак потенциального противника.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 марта – небольшой снег, до -6 °C | город Мытищи: погода, 7 марта – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 марта – ясно, до -15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 марта – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 7 марта – ясно, до -0 °C | Подольск: погода, 7 марта – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 7 марта – небольшая облачность, до 0 °C |