Совсем скоро Россия поднимет в небо воздушный командный пункт, с которого будет управлять ополченцами самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщают украинские пропагандисты. Это – лишь один из многочисленных фейков, которые используются, чтобы запугать «среднестатистического» украинца либо даже сподвигнуть его на борьбу с «агрессором».

Как водится, фейк подтверждается и несколькими «достоверными» фактами. К которым относится карта, показывающая, как именно воздушный командный пункт будет осуществлять управление 1 и 2 АК. Также журналисты поясняют, что в качестве этого самого пункта используют самолет Ил-22 специального назначения.

По словам пропагандистов, он ежедневно с 9 до 16 часов кружит в районе Шахт-Матвеева Кургана, что в Ростовской области, и проводит учения для узлов связи ополченцев. Также ежедневно разворачиваются радиостанции Р-187П1 и Р-392АЦМ, которые являются элементами мощных радиосетей, необходимых для управления войсками с воздуха.