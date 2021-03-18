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Оскорбительное заявление Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина прокомментировал магаданский губернатор Сергей Носов. Он заметил, что американский лидер позволил себе высказывания, которые не вяжутся с дипломатией. В день празднования «Крымской весны» – дня воссоединения полуострова с Россией.

В качестве ответа Байдену на его оскорбления Носов опубликовал стихотворение поэта Константина Фролова из Крыма:

«Милые заморские соседи, Сытые, вальяжные, как боги, Не будите русского медведя. Пусть он мирно спит в своей берлоге!»

Напомним, что российский президент в ответ на высказывания Байдена пожелал тому здоровья и заметил, что делает это «без иронии и шуток».

«Кто обзывается, тот сам так называется», – вспомнил народную мудрость глава государства.

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