Оскорбительное заявление Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина прокомментировал магаданский губернатор Сергей Носов. Он заметил, что американский лидер позволил себе высказывания, которые не вяжутся с дипломатией. В день празднования «Крымской весны» – дня воссоединения полуострова с Россией.

В качестве ответа Байдену на его оскорбления Носов опубликовал стихотворение поэта Константина Фролова из Крыма:

«Милые заморские соседи, Сытые, вальяжные, как боги, Не будите русского медведя. Пусть он мирно спит в своей берлоге!»

Напомним, что российский президент в ответ на высказывания Байдена пожелал тому здоровья и заметил, что делает это «без иронии и шуток».