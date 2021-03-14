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Энтони Блинкен, глава Госдепартамента Соединенных Штатов, опубликовал на своей страничке в «Твиттере» сообщение о том, что участники форума «Муниципальная Россия» были задержаны по «сомнительным основаниям».

В размещенном посте указывается, что российские власти осуществили задержания практически двухсот политиков и муниципальных руководителей, включая известных активистов Юлию Галямину и Владимира Кара-Мурзу. При этом госсекретарь США отмечает, что их аресты были выполнены на «сомнительных основаниях».

Ранее в СМИ появились сведения, что в рамках форума независимых депутатов, проходившего в столице Российской Федерации, полицейскими были задержаны десятки его участников. Отмечается, что работники правоохранительных органов задержали Евгения Ройзмана, экс-мэра Екатеринбурга, депутата Илью Яшина и представителя прессы Кара-Мурзу-младшего.

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