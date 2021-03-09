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Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада сообщил об очередных успехах вооруженных сил страны. Он рассказал, что военные заняли города Нгакобо, Куанго, а также деревню Боколобо.

На своей странице в Facebook глава правительства республики рассказал об успешной операции, в результате которой под контроль властей вернулись очередные территории.

Правительственные войска постепенно освобождают территорию ЦАР от группировок бандитов, которые до недавнего времени контролировали практически всю территорию страны. В освобожденных населенных пунктах возобновляется мирная жизнь, люди возвращаются к привычным занятиям.

Успешное продвижение армии ЦАР объясняют помощью российских инструкторов, которых некоторые СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Благодаря помощи россиян, местным вооруженным силам удается зачищать территорию страны от бандформирований.

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