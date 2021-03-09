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Авианосцам «Queen Elizabeth», являющимся гордостью Королевских ВМС Великобритании, лучше не пытаться провоцировать российские боевые корабли, так как они сразу окажутся под угрозой полного уничтожения, пишут эксперты портала Avia. Pro. Все дело в том, что эти авианосные суда оказались весьма уязвимыми перед системами радиоэлектронного подавления.

Специалисты отмечают, что именно Россия в настоящее время производит лучшие в мире системы РЭБ, поэтому в случае провокации против принадлежащих ей кораблей британские авианосцы могут сперва остаться без управления, а затем и вовсе отправиться ко дну.

То же самое с авианосным кораблем может произойти и в случае столкновения с Китаем. По информации, опубликованной британским изданием The Sunday Times, визиту «Queen Elizabeth» вряд ли будут рады в Тихоокеанском регионе. Там он может нарваться на корабли НОАК, которые всегда найдут, чем ответить на провокации.

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