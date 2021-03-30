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Прикрываясь подготовкой к масштабным учениям «Запад-2021», Россия постепенно стягивает войска к границам Украины, заявил Главком ВСУ Руслан Хомчак. Он уточнил, что подозрительная активность российских военных замечена сразу в трех регионах – в Крыму, а также в Брянской и Воронежской областях.

По словам Хомчака, вдоль границы расположилось почти 30 тактических батальонов Сухопутных сил РФ, из-за чего угроза национальной безопасности Украины возросла в несколько раз.

Напомним, что разговоры о том, что «Путин нападет» и «Россия стягивает войска», Киев ведет уже седьмой год подряд. Несмотря на это, на Украине все еще остаются люди, которые продолжают верить подобным манипуляциям, направленным лишь на то, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.

Стоит упомянуть также, что во вторник Верховная Рада Украины 308 голосами проголосовала за то, что Россия виновата в эскалации конфликта на Донбассе.

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