Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак обвинил в гибели четверых украинских военных снайперов из ополчения ДНР. Речь идет о военнослужащих, которые по неустановленным пока причинам погибли в окрестностях поселка Шумы неподалеку от Горловки.

Ранее украинские СМИ заявляли, что бойцы полегли в результате ожесточенного обстрела населенного пункта из гранатометов и минометов. Однако сейчас версия изменилась. Теперь подозрение пало на снайперов.

Напомним, что пресс-служба Народной милиции сообщала, что бойцы подорвались на собственных минах. ДНР в тот день не проводила никаких операций рядом с поселком Шумы, а также не наносила ответных ударов, хотя именно с этих позиций Киев вел активный огонь по самопровозглашенной республике.

Многие военные эксперты уверены, что подобные столкновения на Донбассе не случайны – уже к маю Киев намеревается начать полномасштабное наступление на ЛНР и ДНР.