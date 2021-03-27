Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о продаже фальсифицированных вакцин от коронавируса.

Согласно его сообщению, на вакцины от коронавирусной инфекции в настоящее время существует большой спрос, и многим странам их не хватает. Этим и воспользовались мошенники, у которых, как отметил Гебрейесус, есть возможности для фальсификации.

По словам представителя ВОЗ, в отношении вакцин существует коррупция. Кроме того, есть возможность того, что ампулы из-под использованных вакцин будут вновь применены, а не уничтожены. Также в некоторых случаях вакцины изымают, после чего заново поставляют, при этом нет гарантии того, что их хранили в соответствующих условиях.

Фальсифицированные вакцины продаются через интернет, в особенности можно много найти в сети даркнет. Также Гебрейесус отметил, что в некоторых странах Минздравам и некоторым другим органам власти поступали подозрительные предложения насчёт поставок препаратов.