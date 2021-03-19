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Альфред Келли, гендиректор Visa, в рамках недавней беседы с журналистами Fortune отметил, что уже к 2026 году криптовалюты могут стать широко используемым платежным средством.

Согласно его словам, в компании активно трудятся над тем, чтобы пользователи могли приобретать биткоины, используя сервисы Visa. Ведутся также работы по разработке криптокошельков, которые дадут возможность владельцам биткоинов легко проводить их конвертирование в фиатную валюту во время оплаты товаров и услуг в разных странах мира.

По мнению гендиректора платежного гиганта, у стейблкоинов имеются все шансы превратиться в новый платежный механизм в развивающихся странах. Однако Келли не исключил, что в будущем интерес к криптовалютам сойдет на нет. Сейчас Visa ведет сотрудничество с 35 крупными игроками, работающими в области электронных денег.

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