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Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала жителям России не покидать страну во время длительных майских выходных.

Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 1». По её словам, праздничные дни в начале мая, или отпуск, россиянам будет лучше устроить внутри своей страны. Также она рассказала, что вероятность того, что в ближайшем будущем будут открыты границы с другими государствами, не сокращается, но, тем не менее, для своей безопасности и сохранения своего здоровья Россию лучше не покидать.

Также Попова указала на то, что сейчас в стране постоянно происходит отмена ограничений, которые ранее были введены из-за коронавируса. Она отметила, что это видят все.

Майские выходные в этом году состоятся с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

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