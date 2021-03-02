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На чемпионате Северо-Кавказского ФО по дзюдо произошла масштабная потасовка, в которой участвовало несколько десятков болельщиков и участников турнира. Предполагается, что ее первопричиной стал спор именно между борцами, к которым потом присоединились и зрители.

Ирасхан Джафаров, возглавляющий Федерацию дзюдо Дагестана, заявил, что осуждает данный инцидент и приносит извинения всем, кто стал его свидетелем или даже участником не по своей воле. По словам Джафарова, бойца, спровоцировавшего массовую бойню, дисквалифицируют без возможности вернуться на ковер.

Сейчас обстоятельства драки выясняют и представители Федерации, которые проводят служебное расследование, и полиция. Одного зачинщика уже вычислили, но теперь решается статус второго – спортсмена, представляющего Северную Осетию.

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