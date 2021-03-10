Йенс Столтенберг, генсек Североатлантического альянса, заявил об усилении активности стран-участниц военно-политического блока в Арктическом регионе по причине присутствия в нем РФ.

Согласно его словам, ранее на территории Крайнего Сервера показатель напряженности находился на низком уровне, но в последнее время ситуация кардинально поменялась. Он добавил, что НАТО укрепит свое присутствие в Арктике, указав на его важное стратегическое значение, которое значительно увеличилось в результате глобального потепления и возросшей активности России.

Генеральный секретарь альянса сообщил, что расширение военного присутствия РФ в северном регионе беспокоит НАТО. При этом Столтенберг отметил, что они продолжат сотрудничать с Москвой в Арктике.